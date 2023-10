LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Flixtrain reagiert in seinem neuen Fahrplan mit einer Ausweitung des Angebots auf die hohe Nachfrage nach Zugtickets. Wie das Münchner Mobilitätsunternehmen am Donnerstag mitteilte, bietet es für den ab dem 10. Dezember geltenden Fahrplan 2024 pro Fahrt 25 Prozent mehr Sitzplätze an. Demnach gibt es künftig bis zu acht Fahrten täglich pro Strecke zwischen den rund 60 Städten im Flixtrain-Fernverkehrsnetz.

führt einen neuen Dienst ein, mit dem Spediteure E-Ladestationen finden und nutzen können. Der neue Service stehe allen Lkw-Marken offen und zeige alle Ladestationen an, die für schwere Nutzfahrzeuge geeignet seien, teilten die Schweden am Donnerstag mit. Bald soll dann auch die Buchung von Ladezeiten möglich sein.

October 05, 2023 12:25 ET (16:25 GMT)