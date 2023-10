LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

wird nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. So soll der Auftragseingang nun 220 bis 240 Millionen Euro erreichen. Bislang war das Management von 210 bis 230 Millionen Euro ausgegangen. Der Umsatz wird nun am oberen Ende der Spanne von 190 bis 200 Millionen Euro gesehen. Auch das EBIT werde das obere Ende der Prognosespanne von 5 bis 10 Millionen Euro erreichen oder leicht darüber liegen, teilte das IT-Unternehmen mit.

FLUGHAFEN HAMBURG

Nach einer Anschlagsdrohung gegen ein iranisches Flugzeug ist der Hamburger Flughafen am Montagmittag für Starts und Landungen vorübergehend gesperrt worden. Wie ein Bundespolizeisprecher in der Hansestadt sagte, richtete sich die per E-Mail bei der Bundespolizei eingegangene Drohung gegen eine Maschine auf dem Flug von Teheran nach Hamburg. Diese landete gegen 12.30 Uhr in Hamburg, die mehr als 200 Insassen sowie das Flugzeug wurden anschließend kontrolliert.

MERCANTILE & MARITIME

Das Justizministerium führt eine breit angelegte Ermittlung zu Verstößen gegen Sanktionierung russischer Energieexporte durch, und hat dabei die möglichen Aktivitäten eines bekannten Ölhändlers ins Visier genommen. Nach Angaben informierter Personen wird unter anderem gegen Murtaza Lakhani ermittelt, den Gründer und Geschäftsführer der Mercantile & Maritime Group, einer großen Ölhandels- und Schifffahrtsgesellschaft mit Sitz in Bahrain und Singapur. Untersucht werde, ob Lakhani mit russischem Öl gehandelt und damit gegen westliche Sanktionen verstoßen hat, darunter auch gegen eine von den USA festgelegte Preisobergrenze.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2023 12:49 ET (16:49 GMT)