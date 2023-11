LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

muss wegen Engpässen bei Elektromotoren die Fertigung von Elektrofahrzeugen unterbrechen. Vier Modelle, der VW ID.4, ID.5 sowie der Audi Q4 E-tron und Q4 Sportback E-tron, könnten für drei Wochen nicht produziert werden, teilte VW mit. Grund dafür sei eine stockende Produktion von Elektrommotoren im Komponentenwerk Kassel. Der Produktionsstopp habe am Donnerstag begonnen.

RHEINMETALL

wird angesichts eines guten Geschäfts zum Jahresende die eigenen Ziele 2023 erreichen oder möglicherweise leicht übertreffen. Das vierte Quartal laufe "sehr gut", sodass beim operativen Free Cashflow wohl eher das obere Ende der Bandbreite von 4 bis 6 Prozent der Umsätze erreicht werden könne, so CEO Armin Papperger während der Analystenkonferenz zum Ergebnis des dritten Quartals.

MERCEDES

Die Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen den Autobauer Mercedes hat auch in zweiter Instanz keinen Erfolg gehabt. Das Oberlandesgericht Stuttgart wies die Berufung der DUH gegen ein Urteil vom September 2022 am Donnerstag als "offensichtlich unbegründet" ab. Die Kläger wollten mit der Klage erreichen, dass der Autokonzern ab November 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft.

DEUTSCHE BAHN

Nach dem Auftakt der Tarifrunde haben sich die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL am Donnerstag vertagt und wollen ihre Gespräche in der kommenden Woche fortsetzen. "Wir begrüßen, dass die Lokführergewerkschaft auf der Grundlage unseres Angebots weiterverhandeln will", erklärte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Demnach wurden vier neue Termine im Wochenrhythmus vereinbart mit dem Ziel, noch vor Weihnachten fertig zu sein.

APPLE

Ein Berater des höchsten Gerichts in der Europäischen Union ist zu der Empfehlung gekommen, Apples juristischen Sieg in einem sieben Jahre alten Steuerstreit aufzuheben. Dies lässt das 15-Milliarden-Dollar-Problem des Technologieunternehmens erneut zu einem Risiko werden. Giovanni Pitruzzella, Generalanwalt des EU-Gerichtshofs, forderte am Donnerstag, dass die frühere Entscheidung des Gerichts zugunsten von Apple aufgehoben werden sollte.

