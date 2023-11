LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Bund steigt bei dem Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW ein. Nach dem Einstieg des Südwest Konsortiums unter Führung der SV Sparkassenversicherung Ende Mai habe der Bund nun von EnBW einen weiteren Minderheitsanteil von 24,95 Prozent erworben. Konkret wurde die Förderbank KfW beauftragt, die Beteiligung an der TransnetBW einzugehen. TransnetBW ist einer der vier Stromübertragungsnetzbetreiber in Deutschland.

GERRY WEBER

Der angeschlagene Modehersteller Gerry Weber aus Halle/Westfalen hat grünes Licht für eine umfassende finanzielle Sanierung erhalten. "Der Restrukturierungsplan der Gerry Weber International AG hat Rechtskraft erlangt und kann umgesetzt werden", erklärte das Unternehmen. Vorgesehen ist demnach unter anderem ein vollständiger Kapitalschnitt, durch den die derzeitigen Aktionäre "kompensationslos ausscheiden".

DISNEY

stellt seine TV-Sender auf den Prüfstand. Als Teil einer von CEO Bob Iger angeschobenen strategischen Überprüfung des Fernsehgeschäfts habe der Konzern Verkäufe und die Einbringung von Sendern in sein Gemeinschaftsunternehmen mit Hearst als mögliche Szenarien identifiziert, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

HONDA MOTOR

gewährt ab Januar vielen Werksarbeitern in den USA eine Lohnerhöhung von 11 Prozent sowie weitere Verbesserungen. Dies geht aus einem Memo hervor, in das das Wall Street Journal Einblick hatte. Die Entscheidung folgt, nachdem die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) Erfolge bei ihren Tarifverhandlungen mit den Autoherstellern in Detroit erfolgreich war.

MERCK & CO

steht vor einer Zulassungserweiterung für sein Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda in der EU. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur habe die Zulassung von Keytruda für bestimmte Patienten mit Gallengangkrebs empfohlen.

