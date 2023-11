LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat 653 Millionen Euro aus dem Verkauf seines Verlagsgeschäfts Editis an International Media Invest erhalten. Darin enthalten ist die Rückzahlung von Schulden, die Editis bei Vivendi hatte. Der Konzern trennt sich von dem Geschäft, um die Genehmigung der europäischen Kartellbehörden für seine Übernahme des Konkurrenten Lagardere zu erhalten.

COCA-COLA

Das Bundeskartellamt hat ein Missbrauchsverfahren gegen Coca-Cola in Deutschland eingeleitet. Es gebe einen Verdacht auf Wettbewerbsbehinderungen durch das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP), teilte die Bundesbehörde am Dienstag mit. CCEP ist für Abfüllung und Vertrieb aller Getränkemarken von Coca-Cola in Deutschland zuständig. Das Unternehmen erklärte, rechtskonform zu handeln und mit den Wettbewerbshütern zusammenzuarbeiten.

GENERAL ELECTRIC

hat vor der geplanten Abspaltung seines Energiegeportfolios die Board-Mitglieder der neuen Unternehmen GE Vernova und GE Aerospace bestellt. Die Aufspaltung soll im zweiten Quartal kommenden Jahres über die Bühne gehen. General Electric wird sich in GE Aerospace umbenennen, während das Energieportfolio unter dem Namen GE Vernova an der NYSE unter dem Symbol "GEV" notiert wird. Stephen Angel, der ehemalige CEO und jetzige Chairman von Linde, wurde zum Chairman von GE Vernova bestellt. Der derzeitige General-Electric-CEO H. Lawrence Culp wird Chairman von Aerospace.

