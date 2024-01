LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Vorstandschef Bill Anderson will den Pharma- und Agrarchemiekonzern nach Agenturinformationen kurzfristig nicht aufspalten und zerschlagen. In diesem Jahr seien keine großen strukturellen Veränderungen geplant, sagten Insider zu Bloomberg und Reuters. Der Vorstand um Anderson wolle sich zunächst auf die Umsetzung des neuen Betriebsmodells konzentrieren, das Bayer am Mittwochabend angekündigt hatte. "Operative Verbesserungen in den Divisionen haben Priorität, bevor man kurzfristig strategische Veränderungen angeht", zitiert Reuters einen der Insider.

TSMC

will noch in diesem Jahr mit dem Bau seines Werkes in Dresden beginnen. Das Projekt "startet planmäßig im vierten Quartal dieses Jahres", sagte Konzernchef Mark Liu am Donnerstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen in Taipeh. Er gab zugleich die Eröffnung eines neuen Werks in Japan am 24. Februar bekannt. Ein weiteres Projekt in den USA verzögert sich demnach hingegen.

January 18, 2024 12:22 ET (17:22 GMT)