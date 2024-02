LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat im vierten Quartal zwar einen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag aber bei 3,45 Dollar und damit über dem von Factset erhobenen Analysten-Konsens von 3,19 Dollar.

CHINA RENAISSANCE

Rund ein Jahr nach dem Verschwinden des chinesischen Milliardärs Bao Fan ist der Unternehmer nach Angaben seiner Bank von seinem Chefposten zurückgetreten. Bao lege all seine Führungspositionen nieder, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Investmentbank China Renaissance an die Hongkonger Börse.

EXXON

hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Der größte der US-Ölkonzerne erzielte einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,48 Dollar, verglichen mit einer Analystenschätzung von 2,20 Dollar.

SSB/PUBLIC PROPERTY INVEST

Public Property Invest, ein norwegischer Immobilieneigentümer, bereitet sich auf einen möglichen Börsengang und eine Notierung in Oslo vor. Im Zusammenhang mit dem Börsengang verhandelt die schwedische SBB über die Übertragung von Teilen ihres norwegischen Immobilienportfolios und ihrer norwegischen Organisation an Public Property Invest.

TESLA

Wegen einer falschen Schriftgröße muss Tesla bei 2,2 Millionen Autos nachbessern. Die zuständige Behörde NHTSA teilte mit, dass die Schriftgröße bei Warnanzeigen kleiner als 3,2 Millimeter und damit zu klein sei.

===

February 02, 2024 12:31 ET (17:31 GMT)