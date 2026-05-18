18.05.2026 06:31:29

Latent View Analytics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Latent View Analytics lud am 16.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,55 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,59 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,31 Prozent auf 2,89 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 9,59 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,45 INR je Aktie vermeldet.

Latent View Analytics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,60 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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