Latent View Analytics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Latent View Analytics hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,58 Milliarden INR gegenüber 2,09 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at