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03.08.2026 06:31:29
Latent View Analytics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Latent View Analytics lud am 01.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 2,33 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Latent View Analytics noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,87 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,36 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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