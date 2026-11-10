Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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10.11.2026 07:53:37
Latest Godzilla release sets box office records for Japanese film
Monster franchise’s newest instalment is country’s first production to top takings in both North America and Japan on opening weekendWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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