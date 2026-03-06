|
06.03.2026 06:31:28
Latham Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Latham Group veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 100,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,090 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,35 Prozent auf 545,91 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 508,52 Millionen USD in den Büchern gestanden.
