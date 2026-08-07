Latham Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Latham Group stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Latham Group 0,130 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent auf 197,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at