Latham Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Latham Group hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Latham Group 0,050 USD je Aktie verdient.

Latham Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 150,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at