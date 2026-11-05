Latham Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Latham Group hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Latham Group ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 161,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 182,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at