Latham Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Latham Group hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 117,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Latham Group 111,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at