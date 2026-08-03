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03.08.2026 06:31:29
Latinoamericana Seguros präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Latinoamericana Seguros hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 MXN je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Latinoamericana Seguros in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 287,7 Millionen MXN im Vergleich zu 269,2 Millionen MXN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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