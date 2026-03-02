Latinoamericana Seguros: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Latinoamericana Seguros ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Latinoamericana Seguros die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Latinoamericana Seguros ein EPS von -0,100 MXN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 333,3 Millionen MXN – das entspricht einem Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,7 Millionen MXN erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 MXN ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,100 MXN je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Latinoamericana Seguros mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um -6,78 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at