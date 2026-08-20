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20.08.2026 06:31:29
Latour Investment Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Latour Investment Registered B hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 5,70 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Latour Investment Registered B 2,30 SEK je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Latour Investment Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,23 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 7,10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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