Latour Investment Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Latour Investment Registered B hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,70 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Latour Investment Registered B 2,30 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Latour Investment Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,23 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 7,10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at