Latour Investment Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Latour Investment Registered B stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Latour Investment Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,16 Prozent auf 6,74 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Latour Investment Registered B 6,88 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at