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04.11.2026 06:31:28
Latour Investment Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Latour Investment Registered B lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 2,82 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,16 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Latour Investment Registered B einen Umsatz von 6,75 Milliarden SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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