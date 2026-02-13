Latour Investment Registered B legte Quartalsergebnis vor

Latour Investment Registered B stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 2,50 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Latour Investment Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,70 Prozent auf 7,42 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,02 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,69 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 9,65 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 28,15 Milliarden SEK, während im Vorjahr 25,95 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

