Latour Investment Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Latour Investment Registered B hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Latour Investment Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,68 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,75 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,23 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at