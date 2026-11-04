Lattice Semiconductor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lattice Semiconductor hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 291,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 118,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at