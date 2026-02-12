|
Lattice Semiconductor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lattice Semiconductor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Lattice Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lattice Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 145,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 117,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,020 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Lattice Semiconductor ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,72 Prozent auf 523,26 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 509,40 Millionen USD in den Büchern gestanden.
