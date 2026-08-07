Lattice Semiconductor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lattice Semiconductor hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 124,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 201,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at