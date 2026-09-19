Lattice Aktie
WKN DE: A0MKNK / ISIN: US5184141076
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19.09.2026 12:30:01
Lattice Semiconductor SVP Desale Sells 4,279 Shares for $452,000
Pravin Desale, SVP, R&D at Lattice Semiconductor(NASDAQ:LSCC), sold 4,279 shares of common stock on Sept. 15, 2026, for approximately $452,000, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($105.63); post-transaction value based on Sept. 15, 2026, market close ($106.49).
Lattice Semiconductor is a mid-cap semiconductor designer with a market capitalization of $15.7 billion, generating $651.1 million in TTM revenue. Established in 1983 and headquartered in Hillsboro, Oregon, the company has demonstrated strong momentum, reflecting investor confidence in its differentiated FPGA portfolio and strategic positioning in high-growth edge computing and embedded vision markets.
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