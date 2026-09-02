Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
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02.09.2026 20:00:04
Lattice Semiconductor SVP Elashmawi Sells 16,773 Shares for $2.3 Million
Senior Vice President (SVP) of Strategy and Marketing, Esam Elashmawi, reported a sale of 16,773 shares of common stock in Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) on Aug. 16 and 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($134.56); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($132.67).Lattice Semiconductor, established in 1983 and headquartered in Hillsboro, Oregon, is a specialized semiconductor designer with approximately 1,174 employees focused on programmable logic solutions. The company has demonstrated significant market momentum, with its stock appreciating over 100% in the past twelve months (around the time of the transaction), reflecting strong demand for FPGA technology across emerging applications in edge computing, 5G infrastructure, and industrial IoT. Lattice's competitive differentiation centers on its low-power FPGA architectures and comprehensive software ecosystem, positioning the company as a preferred alternative to larger competitors in cost-sensitive and power-constrained applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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