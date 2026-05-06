Lattice Semiconductor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lattice Semiconductor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,24 Prozent auf 170,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at