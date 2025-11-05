Lattice Semiconductor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lattice Semiconductor gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Lattice Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 133,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lattice Semiconductor 127,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at