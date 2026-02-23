Latvian Forest Company (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Latvian Forest Company (B) lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Latvian Forest Company (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 71,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,010 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,530 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 19,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,20 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,94 Millionen SEK umgesetzt.

