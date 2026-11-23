Latvian Forest Company (B) gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Latvian Forest Company (B) ein EPS von -0,040 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 77,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at