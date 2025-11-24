Latvijas Juras Medicinas Centrs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Latvijas Juras Medicinas Centrs hat am 21.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,6 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at