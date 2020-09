Laudamotion wird wohl zu Hülle für maltesische Ryanair-Tochter

Ryanair habe in Malta eine Gesellschaft "Lauda Europe" gegründet, die mit Ende 2020 den gesamten Flugbetrieb übernehmen werde. Alle 30 Lauda-Maschinen sollen mit maltesischer Betriebsgenehmigung (AOC) fliegen.

Die Mitarbeiter der Basis Wien haben laut "Kurier" das Angebot erhalten, für Lauda Europe zu arbeiten. "Sie werden in Malta angestellt, Steuern und Sozialversicherungsabgaben werden angeblich in Wien bezahlt", so die Zeitung.

(Schluss) tsk

APA