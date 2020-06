Laumann fordert schnellere Abschaffung von Werkverträgen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat angesichts des Corona-Ausbruchs in einem Schlachtbetrieb im Kreis Gütersloh eine schnellere Abschaffung von Werkverträgen in der Fleischindustrie verlangt. Nach der Sommerpause im Bundestag brauche man die gesetzliche Grundlage, sagte er im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Der erneute Ausbruch in einem Schlachthof sei nicht überraschend. Die Betriebe seien durch die niedrigen Temperaturen und die Bedingungen in den Sammelunterkünften besonders anfällig für die Verbreitung des Coronavirus.

Laumann forderte, die Situation in den Schlachtbetrieben generell zu verbessern. Das Kerngeschäft des Schlachtens sei an Werkvertragsunternehmer outgesourct worden, kritisierte er. "Deswegen unterstütze ich so sehr, dass endlich in Berlin im Deutschen Bundestag entschieden wird, dass wir Werkverträge in der Schlachtindustrie nicht mehr haben wollen." Er hoffe, dass der aktuelle Fall dazu führt, "dass der Bundestag die Gesetzgebung schneller macht. In den ersten Sitzungswochen nach der Sommerpause brauchen wir diese gesetzliche Grundlage.

Zuvor hatte bereits die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ein umgehendes Verbot von Werkverträgen gefordert. Der stellvertretende NGG-Bundesvorsitzende, Freddy Adjan, sagte der Funke-Mediengruppe, er erwarte von der Politik, "dass diesem kranken System nun endlich ein Ende gemacht wird und der Beschluss der Bundesregierung mit dem Verbot von Werkverträgen ohne Abstriche im Gesetzgebungsverfahren umgesetzt wird".

