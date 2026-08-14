Launch One Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Launch One Acquisition A hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Launch One Acquisition A 0,070 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at