Launch One Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Launch One Acquisition A hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,290 USD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,290 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Redaktion finanzen.at