Launch One Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Launch One Acquisition ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Launch One Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Launch One Acquisition einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at