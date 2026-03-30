Launch One Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Launch One Acquisition präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,290 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at