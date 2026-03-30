Launch Two Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Launch Two Acquisition A präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Launch Two Acquisition A ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at