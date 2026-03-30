Launch Two Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Launch Two Acquisition A gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Launch Two Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,310 USD. Im Vorjahr hatte Launch Two Acquisition A 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at