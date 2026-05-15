Launch Two Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Launch Two Acquisition A hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at