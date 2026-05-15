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15.05.2026 06:31:29
Launch Two Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Launch Two Acquisition A hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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