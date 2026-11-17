Launch Two Acquisition A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Launch Two Acquisition A ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at