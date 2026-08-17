Launch Two Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Launch Two Acquisition A hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at