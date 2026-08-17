Launch Two Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Launch Two Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Launch Two Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at