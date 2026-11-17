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17.11.2026 06:31:28
Launch Two Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Launch Two Acquisition A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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