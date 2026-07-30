Laureate Educatio a Aktie
WKN DE: A2DK0X / ISIN: US5186132032
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30.07.2026 14:04:20
Laureate Education Inc Reveals Climb In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Laureate Education Inc (LAUR) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $137.1 million, or $0.98 per share. This compares with $95.1 million, or $0.65 per share, last year.
Excluding items, Laureate Education Inc reported adjusted earnings of $139.8 million or $1.00 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.5% to $615.9 million from $524.2 million last year.
Laureate Education Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $137.1 Mln. vs. $95.1 Mln. last year. -EPS: $0.98 vs. $0.65 last year. -Revenue: $615.9 Mln vs. $524.2 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.04 To $ 2.10 Full year revenue guidance: $ 1.920 B To $ 1.930 B
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