Laureate Educatio a Aktie
WKN DE: A2DK0X / ISIN: US5186132032
|
29.10.2026 14:12:26
Laureate Education Reaffirms FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, Laureate Education, Inc. (LAUR) reaffirmed its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in the range of $2.04 to $2.10 per share on revenues between $1.92 billion and $1.93 billion, total enrollments expected to be in the range of 518,000 to 523,000 students.
The Company also announced that its board of directors had approved a $150 million increase to its existing stock repurchase program to acquire shares of the Company's common stock, bringing the total repurchase up to approximately $225.2 million of its common stock under its stock repurchase program.
In Thursday's pre-market trading, LAUR is trading on the Nasdaq at $36.65, up $0.29 or 0.80 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Laureate Education Inc Registered Shs -A-
|
28.10.26
|Ausblick: Laureate Education A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Laureate Education A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Laureate Education A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Laureate Education A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Laureate Education Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Laureate Education Inc Registered Shs -A-
|29,80
|-6,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.