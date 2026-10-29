Laureate Education Reaffirms FY26 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, Laureate Education, Inc. (LAUR) reaffirmed its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026.

For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in the range of $2.04 to $2.10 per share on revenues between $1.92 billion and $1.93 billion, total enrollments expected to be in the range of 518,000 to 523,000 students.

The Company also announced that its board of directors had approved a $150 million increase to its existing stock repurchase program to acquire shares of the Company's common stock, bringing the total repurchase up to approximately $225.2 million of its common stock under its stock repurchase program.

In Thursday's pre-market trading, LAUR is trading on the Nasdaq at $36.65, up $0.29 or 0.80 percent.

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