Laurel Organics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Laurel Organics hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 235,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 207,2 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at