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01.06.2026 06:31:29
Laurel Organics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Laurel Organics ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Laurel Organics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Laurel Organics 272,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 382,4 Millionen INR umgesetzt worden.
In Sachen EPS wurden 1,64 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Laurel Organics 2,03 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Laurel Organics im vergangenen Geschäftsjahr 1,15 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Laurel Organics 1,18 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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